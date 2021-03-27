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Antalya’da asker eğlencesinde silahlar susmadı

27.03.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir grup genç, korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp meşale ve havai fişekler eşliğinde asker eğlencesi düzenledi.

Antalya’da bir grup genç, korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp meşale ve havai fişekler eşliğinde asker eğlencesi düzenledi. Pandemi kurallarını ihlal eden gençler, bununla da kalmayıp havaya defalarca tabancayla ateş edip tehlike saçtılar.
Kontrollü normalleşme sonrası vaka sayılarının arttığı şu günlerde, özellikle mutasyonlu virüsle birlikte bulaş oranı arttı. Haftalık vaka tablosunda 100 binde 119,18 oranıyla kırmızı alarm veren Antalya’da ise bir grup gencin düzenlediği asker eğlencesi, pes dedirtti. Meşaleler eşliğinde araç konvoyu yapan gençler, camlardan sarkarak ellerindeki tabancaları defalarca ateşledi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, bir gencin ise tabancayı yatık tutarak ateşlemesi korkuttu. Gencin ateş ettiği bölgede evlerin olduğu görüldü.

"Mermi gibi git, gel kardeşim"
Konvoy sonrası maske ve sosyal mesafesiz müzik eşliğinde eğlenmeye devam eden gençlerin, bu eğlencelerini sosyal medya hesaplarından ‘Mermi gibi git gel kardeşim’, Artık Samsun düşünsün’ yazısıyla paylaşması ise dikkat çekti.

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