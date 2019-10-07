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Antalya'da askeri araç devrildi: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 18:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; albay, başçavuş ve 1 asker yaralandı.

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; albay, başçavuş ve 1 asker yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç, Doğular mevkisinde devrildi. Kazada araçtaki albay, başçavuş ve 1 asker yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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