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Antalya’da askeri araç takla attı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 18:42 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde lastiği patlayan askeri araç takla attı.

Antalya’da askeri araç takla attı: 2 yaralı

Antalya’nın Kaş ilçesinde lastiği patlayan askeri araç takla attı. Kazada biri albay 2 asker hafif yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Kaş ilçesine bağlı Doğular Mahallesi’nde meydana geldi. İçinde 3 askerin bulunduğu askeri aracın seyir halinde ilerlerken lastiği patladı. Lastiğin patlaması nedeniyle kontrolden çıkan araç takla atarak ters döndü. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada biri albay 2 asker hafif yaralanırken, 1 başçavuş ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Antalya’da askeri araç takla attı: 2 yaralı

Antalya’da askeri araç takla attı: 2 yaralı

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