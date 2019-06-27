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Antalya'da askerlerin erken terhis sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 11:35 | Son Güncelleme

ASKERLİK sistemini yeniden düzenleyen kanunun çıkmasının ardından Antalya’da görev yapan ve 6 aylık süreyi dolduran askerler erken terhis sevinci yaşadı.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ASKERLİK sistemini yeniden düzenleyen kanunun çıkmasının ardından Antalya’da görev yapan ve 6 aylık süreyi dolduran askerler erken terhis sevinci yaşadı. Nizamiye dışında çocuklarını bekleyen bazı aileler de onların sevincine ortak oldu. Askerlik sisteminin düzenleyen kanunun Resmi Gazete’de yayımlamasının ardından askerlik süresi 6 aya indi. Vatani görevlerini uzun dönem olarak yapan ülke genelindeki binlerce er ve erbaş, erken terhis olmaya başladı. Antalya il genelinde de 6 aylık askerlik süresini bitiren toplam 410, Antalya İl Jandarma Komutanlığı’nda ise vatani görevini yapan 45 asker erken terhis oldu. Son içtimaya katılan askerler, daha sonra evlerine dönmek için valizlerini topladı. Terhis evraklarını alan askerler, komutanları ve arkadaşlarıyla vedalaştı. Erken terhis olan bazı askerlerin aileleri çocuklarını almak için nizamiye kapısı önünde bekledi. Terhis işlemleri tamamlanan askerler, askeriye içerisinden valizlerini dışarı doğru attı. Erken terhisten dolayı mutlu oldukları görünen askerler, nizamiye önünde birbirleriyle vedalaştı. '115 GÜNÜM VARDI' Erken terhis olan askerlerden Emrah Akay, "115 gün askerliğim kalmıştı ve bitti çok şükür. Bu çalışmayı yapan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Ailemin haberi yoktu onlara da sürpriz oldu çok mutlu oldular. Evde beni bekliyorlar İstanbul’a doğru yola çıkacağım" dedi. Düzenlenen kanunda emeği geçen herkese teşekkür eden asker İsmail Çoban da, "Bugün ailemize kavuşma sevincini bize yaşatan herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Tek dileğim bizim gibi görevini yapan tüm silah arkadaşlarımın sağ salim ailelerine kavuşması" diye konuştu. Erken terhis olan oğlunu almak için Eskişehir’den gelen Hakan Uslu ise "Oğlum Mert’in terhis olacağını duyunca Eskişehir’den geldim. Erken terhisten dolayı çok sevinçliyim. Düzenleme oğlumun şansına oldu, kanunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Direkt memleketimize döneceğiz" dedi. Vatani görevlerini tamamlayan askerler daha sonra ailelerine kavuşmak için memleketlerine doğru yola çıktı.

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