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Antalya'da atlı polis birliğinin bayram mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 13:57 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan atlı polis birliği, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki bayram yoğunluğu nedeniyle devriye görevi yapıyor - Atlı polisler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

Antalya'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Konyaaltı Sahili'nde görev yapan atlı polisler, tatilcilerin ilgi odağı oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 12 yıl önce kurulan atlı polis birliği, kentin farklı noktalarında görevini sürdürüyor.

Polis araçları ve motosikletlerinin inemediği plajlarda Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk başlayınca atlı polislerin sahillerdeki devriyeleri artırıldı.

Her gün 10.00-12.00 saatlerinde devriye görevi yapan atlı polisler, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Atlara en fazla ilgiyi çocuklar gösteriyor.

Tatil için Ankara'da gelen Kamil Koyun, daha önce birçok yeri gezdiklerini ama ilk kez Antalya'da atlı polisler gördüklerini söyledi.

Atlı polislerin sahilde görev yapmalarının çok güzel bir görüntü oluşturduğunu belirten Koyun, "Onları sahilde görmek çok güzel, hoşumuza gitti. Kızım da özellikle çok sevdi, atları yakından sevme fırsatı bulduk." dedi.

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