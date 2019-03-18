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Antalya’da ATM dolandırıcıları tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 18:58 | Son Güncelleme

Antalya’da ATM’lere tuzak kurup, vatandaşların kredi kartını kopyalayarak para çeken 2 kişi tutuklandı.Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı günlerde kent merkezinde bulunan ATM’lere düzenek yerleştirildiği ve vatandaşların kredi kartları bilgilerinin kopyalanarak nakit çekme işlemi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Antalya’da ATM’lere tuzak kurup, vatandaşların kredi kartını kopyalayarak para çeken 2 kişi tutuklandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı günlerde kent merkezinde bulunan ATM’lere düzenek yerleştirildiği ve vatandaşların kredi kartları bilgilerinin kopyalanarak nakit çekme işlemi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, güvenlik kameralarından şüphelilerin eşkallerini belirledi. ATM’lerin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin sabah saat 07.30 sıralarında kopyalama cihazı yerleştirmeye geldiğini tespit etti. Ardından operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler A.L.E. ve M.A.E.’yi gözaltına aldı. Yürütülen soruşturmada şahısların daha önce Samsun’da da ATM cihazına kart kopyalama düzeneği yerleştiği tespit edildi. Şahısların üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda manyetik şeritli kart, dijital materyal ve kart kopyalama düzeneklerini yerleştirmede kullandıkları malzemeler ele geçirildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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