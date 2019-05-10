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Antalya'da avukatın müvekkili tarafından darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 18:24 | Son Güncelleme

Antalya'da gözaltına alınan karı-koca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Yaklaşık 100 avukat, adliye koridorunda oturarak meslektaşlarının darbedilmesine tepki gösterdi

Antalya'da bir avukatın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan karı-koca, serbest bırakıldı.

Antalya Barosuna kayıtlı avukat Tuncay Akcelep'in, müvekkilleri tarafından takip edilerek Bölge İstinaf Mahkemesi'nde darbedildiği iddia edildi.

Çevredeki güvenlik görevlilerinin müdahalesinin ardından şüpheli B.D. ve ismi öğrenilemeyen eşi olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bunun üzerine yaklaşık 100 avukat, meslektaşlarının darbedilmesini protesto etmek için Antalya Adliye binası içinde oturma eylemi yaptı.

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bölge Adliye Mahkemesi'nde dün görevi başındaki meslektaşlarının müvekkilleri tarafından darbedildiğini belirtti.

Şüphelilerin adliyede davalarının bulunmadığını dile getiren Balkan, "Şüphelilerin o gün duruşması falan yok, meslektaşımızı takip ederek, darbetmişlerdir. Biz de Antalya Barosu olarak son zamanlarda avukatlara yönelik artan şiddete tepki göstermek için avukatlar olarak oturma eylemi yaptık." dedi.

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