Antalya'da avukatlardan 'sessiz yürüyüş'

Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Barosu’na kayıtlı avukatlar, ekonomik ve mesleki sorunlarının çözülmesi için cübbelerini giyerek 'sessiz yürüyüş' yaptı.

Antalya Müzesi önünde toplanan avukatlar, 'Avukatlık can çekişiyor' ve 'Çözüm istiyoruz, hemen şimdi' yazılı pankartlarla, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Slogansız yürüyüşte, vatandaşlar da alkışlarla avukatlara destek verdi. Cumhuriyet Meydanı'nda avukatlar adına açıklama yapan Baro Başkanı Polat Balkan, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden, yurttaşların hak arama özgürlüğünün güvencesi olan, adil yargılanma, hukuk güvenliği gibi kavramlara işlerlik kazandırmak için mücadele eden avukatların sorunlarının katlanılamaz ve taşınamaz bir boyuta geldiğini söyledi.

'AVUKATLAR TEHLİKE ALTINDA'

Polat Balkan, "Yıllardır ekonomik ve mesleki sorunlarımıza ciddi ve gerçekçi hiçbir çözüm üretilmediği gibi, her geçen gün onurumuz ve saygınlığımız zedelenmekte, iş alanlarımız daraltılmaktadır. Yalnızca son iki yıla baktığımızda bile durumun ne kadar ağır, ciddi ve vahim olduğunu görüyoruz. Bursa Barosu avukatlarından Özgür Aksoy ve Kocaeli Barosu avukatlarından Mehmet Samim Geredeli, mesleklerini icra ettikleri için katledilmişlerdir. İstanbul Barosu avukatlarından Gökhan Vural Arı ve Zonguldak Barosu avukatlarından Emir Said İnam ise yaşadıkları sorunlar nedeniyle yaşamlarına son vermişlerdir. Sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayan meslektaşlarımızın sayısının da fazla olduğunu biliyoruz. Avukatlar tehlike altındadır" açıklamasında bulundu.