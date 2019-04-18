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Antalya'da avukatlardan 'sessiz yürüyüş'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 21:58 | Son Güncelleme

ANTALYA Barosu’na kayıtlı avukatlar, ekonomik ve mesleki sorunlarının çözülmesi için cübbelerini giyerek 'sessiz yürüyüş' yaptı.

Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Barosu’na kayıtlı avukatlar, ekonomik ve mesleki sorunlarının çözülmesi için cübbelerini giyerek 'sessiz yürüyüş' yaptı.

Antalya Müzesi önünde toplanan avukatlar, 'Avukatlık can çekişiyor' ve 'Çözüm istiyoruz, hemen şimdi' yazılı pankartlarla, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Slogansız yürüyüşte, vatandaşlar da alkışlarla avukatlara destek verdi. Cumhuriyet Meydanı'nda avukatlar adına açıklama yapan Baro Başkanı Polat Balkan, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden, yurttaşların hak arama özgürlüğünün güvencesi olan, adil yargılanma, hukuk güvenliği gibi kavramlara işlerlik kazandırmak için mücadele eden avukatların sorunlarının katlanılamaz ve taşınamaz bir boyuta geldiğini söyledi.

'AVUKATLAR TEHLİKE ALTINDA'

Polat Balkan, "Yıllardır ekonomik ve mesleki sorunlarımıza ciddi ve gerçekçi hiçbir çözüm üretilmediği gibi, her geçen gün onurumuz ve saygınlığımız zedelenmekte, iş alanlarımız daraltılmaktadır. Yalnızca son iki yıla baktığımızda bile durumun ne kadar ağır, ciddi ve vahim olduğunu görüyoruz. Bursa Barosu avukatlarından Özgür Aksoy ve Kocaeli Barosu avukatlarından Mehmet Samim Geredeli, mesleklerini icra ettikleri için katledilmişlerdir. İstanbul Barosu avukatlarından Gökhan Vural Arı ve Zonguldak Barosu avukatlarından Emir Said İnam ise yaşadıkları sorunlar nedeniyle yaşamlarına son vermişlerdir. Sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayan meslektaşlarımızın sayısının da fazla olduğunu biliyoruz. Avukatlar tehlike altındadır" açıklamasında bulundu.

'AVUKATLIK CAN ÇEKİŞİYOR'

Yüzlerce sorun karşısında avukatlığın artık can çekiştiğini belirten Balkan, "Hukuk fakültelerinin sayısı, hukuk eğitiminin niteliği ve seviyesi, adli yardım ve CMK görevlendirmelerine ilişkin ücretler, uzlaştırma düzenlemeleri, noterlere devredilen yargısal işler, zorunlu avukatlığın yaygınlaştırılması yerine zorunlu arabuluculuğun yaygınlaştırılması, iş alanlarımızın daraltılması, on binlerce avukatın asgari ücrete ya da asgari ücrete çok yakın paralarla, güvencesiz olarak çalışmak zorunda kalması, avukatların bilerek ve isteyerek açlığa ve yoksulluğa terk edilmesi, adliye girişlerinde yaşanan sorunlardan dosyalara erişimlere, kısıtlı alan uygulamasından kalemlerde karşılaşılan tutum ve davranışlara varıncaya dek yüzlerce sorun karşısında avukatlık artık can çekişiyor. Ekmeğimizin ve yarınlarımızın tehlikede olduğunu bir kez daha vurguluyor ve çözüm istiyoruz, hemen şimdi" diye konuştu.

Antalya Barosu avukatları, konuşmanın ardından alkışlar eşliğinde olaysız dağıldı.

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