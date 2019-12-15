Antalya'da "ay balığı" görüntülendi

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya Körfezi'nde amatör balıkçılar tarafından Akdeniz ekosisteminde nadir görülen "ay balığı" görüntüledi.

Antalya Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan kaptan Mehmet Sezgin Saman ve beraberindeki amatör balıkçılar, Beldibi Mahallesi açıklarında su yüzeyinde bir balığın yüzgecini fark etti.

İlk anda balığın köpek balığı olduğunu düşünen balıkçılar, yaklaştıklarında Akdeniz'de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı olduğunu fark etti. Tekneye 2 metre kadar yaklaşan balığı görüntüleyen balıkçılar, şaşkınlıklarının yanı sıra büyük heyecan yaşadı.

Saman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatı boyunca belki bir daha görme şansı yakalayamayacağı balığı görüntülemenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kendilerini çok şanslı hissettiklerini anlatan Saman, şunları kaydetti:

"22 yıldır denizdeyim, ilk defa gördüm. Muazzam bir güzellikti. Bize de bu keyifli görüntüleri izlemek kaldı. Görüntüleri sosyal medyada paylaştıktan sonra onlarca yorum ve mail aldım. Bazı akademisyenler de bana ulaşıp, 'Biz yıllardır araştırıyoruz, göremiyoruz. Çok şanslısınız' dedi. Hayatım boyunca unutamayacağım bir andı. Balıkta herhangi bir iğne ya da zıpkın darbesi yoktu. Balık adeta güneşleniyordu, güzel havanın tadını çıkartıyordu. Teknenin yanında bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Umarım bu sularda uzun yıllar kalır"