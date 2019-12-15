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Antalya'da "ay balığı" görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 11:13 | Son Güncelleme

Akdeniz ekosisteminde nadir rastlanan ve balıkçılar tarafından ilk anda köpek balığı sanılan "ay balığı" kameraya yansıdı - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: - "Antalya Körfezi'nde ilk defa görüyorum. Bilim dünyasında bu balığın körfezde görüldüğünü makaleyle bildireceğiz" - Balıkçı Mehmet Sezgin Saman: - "22 yıldır denizdeyim, ilk defa gördüm. Muazzam bir güzellikti. Bize de bu keyifli görüntüleri izlemek kaldı"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya Körfezi'nde amatör balıkçılar tarafından Akdeniz ekosisteminde nadir görülen "ay balığı" görüntüledi.

Antalya Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan kaptan Mehmet Sezgin Saman ve beraberindeki amatör balıkçılar, Beldibi Mahallesi açıklarında su yüzeyinde bir balığın yüzgecini fark etti.

İlk anda balığın köpek balığı olduğunu düşünen balıkçılar, yaklaştıklarında Akdeniz'de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı olduğunu fark etti. Tekneye 2 metre kadar yaklaşan balığı görüntüleyen balıkçılar, şaşkınlıklarının yanı sıra büyük heyecan yaşadı.

Saman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatı boyunca belki bir daha görme şansı yakalayamayacağı balığı görüntülemenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kendilerini çok şanslı hissettiklerini anlatan Saman, şunları kaydetti:

"22 yıldır denizdeyim, ilk defa gördüm. Muazzam bir güzellikti. Bize de bu keyifli görüntüleri izlemek kaldı. Görüntüleri sosyal medyada paylaştıktan sonra onlarca yorum ve mail aldım. Bazı akademisyenler de bana ulaşıp, 'Biz yıllardır araştırıyoruz, göremiyoruz. Çok şanslısınız' dedi. Hayatım boyunca unutamayacağım bir andı. Balıkta herhangi bir iğne ya da zıpkın darbesi yoktu. Balık adeta güneşleniyordu, güzel havanın tadını çıkartıyordu. Teknenin yanında bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Umarım bu sularda uzun yıllar kalır"

- Bilim dünyasıyla da paylaşılacak

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da ay balığının okyanus balığı olduğu, bazılarının ağırlığının bir tonu geçebildiği bilgisini verdi.

Balığın Antalya açıklarında görülmesinin önemli olduğunu vurgulayan Gökoğlu, şunları kaydetti:

"Akdeniz ekosisteminde bu balık var ama çok nadir görülüyor. Antalya Körfezi'nde ilk defa görüyorum. Bilim dünyasında bu balığın körfezde görüldüğünü makaleyle bildireceğiz. Balığın neden bu kadar kıyıya yaklaştığının cevabını bilemiyorum. Anormal bir durum var. Fırtınanın etkisinin olacağını düşünmüyorum. Balığın ekonomik değeri yok. Genellikle balık, karides ve deniz analarıyla besleniyor. Deniz analarıyla beslenmesi Akdeniz ekosistemi için çok önemli. Akdeniz'de bu balığın nesli tehlike altında. Antalya körfezinde görülmesi bizi heyecanlandırdı."

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Körfezi ay balığı

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