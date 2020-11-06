Antalya’da aynı gün içerisinde çıkan 3 ayrı yangında 10 dönümün üzerinde alan yandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, aynı gün içerisinde bir tanesi mahalle girişinde mezarlıkta olmak üzere çıkan 3 ayrı yangında 10 dönümün üzerinde makilik alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilk yangın önceki gece mahalle merkezinde vatandaşlara ait tapulu arazide meydana geldi. Yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar ördü. İkinci yangın mahalle girişinde D-400 karayoluna 200 metre mesafede mezarlık alanında çıktı. Yangında 8 dönüm dolayında makilik alanın yanı sıra daha önce taksi kooperatifinin kullandığı atıl durumdaki tek katlı bina büyük ölçüde yandı. Ayrıca, mezarlığın yakınında bulunan kabak tarlasındaki ürünler ve sulama tesisatı yangından etkilendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler mezarlıktaki yangında soğutma çalışması yaparken bu kez mahallenin diğer tarafında yeni yerleşim alanında çöp ve çalılıkların bulunduğu alandan yangın haberi geldi. Ekipler kısa sürede müdahalede bulunarak yangını söndürürken, 300 metrekarelik alanın zarar gördüğü bildirildi.

