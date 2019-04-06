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Antalya'da bağımsız adaya sandığından oy çıkmadığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 22:29 | Son Güncelleme

Bağımsız Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bekir Karadaş: "Bugün saat 18.00 civarında bana oy çıktığını öğrendim. Oy kullandığım sandıktan bana bir tane oy çıkmış" - "Kendi kullandığım sandıklardan oy çıkmıyorsa diğer sandıklardan da çıkmamış olabilir, bütün geçersiz oyların sayılmasını rica ediyorum' diye dün öğleden sonra İl Seçim Kuruluna dilekçe verdim"

Bağımsız Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bekir Karadaş (40), sandığından kendisine oy çıkmadığı yönündeki iddialara ilişkin, "Bugün saat 18.00 civarında bana oy çıktığını öğrendim. Oy kullandığım sandıktan bana bir tane oy çıkmış." dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kemer ilçesine bağlı Arslanbucak Mahallesi'ndeki Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu 1020 No'lu sandıkta oyunu kullanan Karadaş, yaptığı açıklamada, internet sitelerinde yer alan verilere göre toplam 759 oy aldığını söyledi.

Sandık tutanaklarına erişemediği için internet sitelerinden sonuçları takip ettiğini ileri süren Karadaş, sitelerdeki sonuçlara göre oy verdiği sandıktan kendisine rey çıkmadığını iddia etti.

İl Seçim Kuruluna giderek kendisine oy çıkmadığını söylediğini savunan Karadaş, şunları kaydetti:

"İnternet sitelerine baktım, 'Bu sandıkta bana oy yok' dedim. Onlar da sistemine bakıp, 'oy çıkmış' ya da 'çıkmamış' demedi. 'Kendi kullandığım sandıklardan oy çıkmıyorsa diğer sandıklardan da çıkmamış olabilir, bütün geçersiz oyların sayılmasını rica ediyorum.' diye dün öğleden sonra İl Seçim Kuruluna dilekçe verdim. Bugün saat 18.00 civarında bana oy çıktığını öğrendim. Oy kullandığım sandıktan bana bir tane oy çıkmış."

Karadaş, oy kullandığı sandığın başında durmadığını, sayım sonuç tutanaklarına da bakmadığını ifade etti.

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bağım aday Bekir Karadaş

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