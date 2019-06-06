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Antalya'da Bahreynli çocuk havuzda boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 18:26 | Son Güncelleme

Antalya'da Bahreynli çocuk havuzda boğuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde, ailesiyle tatil yapan çocuk otelin havuzunda boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Bahreynli 7 yaşındaki Mohammed Ali Ahmed, otelin su parkı havuzunda yüzmeye başladı.

Bir süre sonra çocuğun havuzda hareketsiz yattığını gören ailesi ve çevredekiler durumu otel görevlileri ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Çevredekilerin yardımıyla havuzdan çıkarılan çocuk, ambulansla özel bir hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan küçük çocuğun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.

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