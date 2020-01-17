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  4. Antalya'da bahşiş ve şarj kutularını çalan zanlı tutuklandı

Antalya'da bahşiş ve şarj kutularını çalan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 17:42 | Son Güncelleme

Antalya'da bahşiş ve şarj kutularını çalan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kafeden bahşiş kutusu ve cep telefonu şarj kutularını çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çağlayan Mahallesi'ndeki bir kafeden içerisinde yaklaşık 500 lira bulunan bahşiş kutusu ile 4 telefon şarj cihazının çalınmasının ardından çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelisi R.İ, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler de iş yeri sahibine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya bahşiş kafe Manavgat

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