HABER
  4. Antalya'da baldızını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Antalya'da baldızını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 11:44 | Son Güncelleme

İddianamede, sanığın arkadaşlarına "insan öldürmenin cezası nedir, cehenneme gider miyim, öldüreceğim insan suçlu ise öbür dünyada suçum hafifler mi?" gibi sorular yönelttiği yer aldı

Antalya'da Fas uyruklu baldızını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Kepez ilçesinde hamile ablasına bakmak için Fas'tan gelen baldızı Rajae Aıt Lhaj'ı ailevi sorunlar nedeniyle bıçaklayarak öldüren sanık Ercan Karakaş hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan hazırlanan iddianame Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık Karakaş'ın eşine sürekli şiddet uyguladığı, bu süreçte maktulün hamile ablasına yardımcı olmak için Fas'tan Antalya'ya geldiği ve birlikte yaşamaya başladıkları belirtildi.

Eniştesinin ablasına şiddet uygulamaya devam etmesi üzerine maktulün olaya tepki gösterdiği ve eniştesi hakkında iki defa uzaklaştırma kararı aldırdığı anlatılan iddianamede, sanığın bu süreçte bazen annesinde bazen de konuk evinde kaldığı kaydedildi.

Sanığın, hakkında verilen uzaklaştırma kararlarından baldızını sorumlu tuttuğu ve kin gütmeye başladığı aktarılan iddianamede, "Sanık iş yerindeki arkadaşlarına 'insan öldürmenin cezası nedir, cehenneme gider miyim, öldüreceğim insan suçlu ise öbür dünyada suçum hafifler mi?' gibi sorular yönelttiği vurgulandı.

İddianamede, sanığın uzaklaştırma kararının sona ermesiyle annesinin evinden aldığı bıçakla maktulü savunmasız yakalamak için evine balkondan girmeye çalıştığı bildirildi.

Maktulün ablasının bir yandan eşine engel olmaya çalıştığı diğer yandan da kardeşinin evden kaçmasını sağladığı kaydedilen iddianamede, sanığın arkasından gittiği baldızını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

İddianamede sanığın suçunu kabul ettiği ifadesinde, "Olay sonrası sahile gittim, intihar amaçlı denize atladım ama su sürekli beni yüzeye attı. 12 saat denizde kaldım daha sonra sahile doğru yüzdüm, çevredekiler beni sahile çıkardı ve oradan da hastaneye götürüldüm." dediği aktarıldı.

Teomanpaşa Mahallesi'nde 28 Eylül 2019'da Ercan Karakaş ile baldızı Rajae Ait Lhaj arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evden kaçan baldızını Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi bahçesinde bıçaklayarak öldüren Karakaş, tutuklanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Maskeli soyguncunun cenazesi ailesine teslim edildiMaskeli soyguncunun cenazesi ailesine teslim edildi
Zonguldak'ta buzlanma kazaları: 13 yaralıZonguldak'ta buzlanma kazaları: 13 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ağırlaştırılmış müebbet Antalya baldız cinayet Fas uyruklu iddianame öldürme

En Çok Okunan Haberler

İzmirli hemşire Müjgan'ın sır ölümü! Cesedinin yanında bulundu

İzmirli hemşire Müjgan'ın sır ölümü! Cesedinin yanında bulundu

Metin İyidil gözaltına alındı!

Metin İyidil gözaltına alındı!

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Yeni imajıyla beğeni topladı!

Yeni imajıyla beğeni topladı!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski karısını sokak ortasında öldüren sanık para almak için oraya gitmiş!

Eski karısını sokak ortasında öldüren sanık para almak için oraya gitmiş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara flaş çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara flaş çağrı!

Kızak için yeterli kar olmayınca kar duasına çıktılar

Giresun'da ilginç manzara! Kızakla kaymayı başaramayınca...

Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında yeni gelime! Hepsi beraat etti

Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında yeni gelime! Hepsi beraat etti

Dedikoduları dikkat alan kaymakam definecileri yakalattı

Dedikoduları dikkate alan kaymakam her şeyi ortaya çıkardı

Son dakika! Ülke genelinde dev operasyon! Yüzlerce şüpheli yakalandı

Ülke genelinde dev operasyon! Yüzlerce şüpheli yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.