Antalya'da baldızını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Antalya'da Fas uyruklu baldızını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Kepez ilçesinde hamile ablasına bakmak için Fas'tan gelen baldızı Rajae Aıt Lhaj'ı ailevi sorunlar nedeniyle bıçaklayarak öldüren sanık Ercan Karakaş hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan hazırlanan iddianame Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık Karakaş'ın eşine sürekli şiddet uyguladığı, bu süreçte maktulün hamile ablasına yardımcı olmak için Fas'tan Antalya'ya geldiği ve birlikte yaşamaya başladıkları belirtildi.

Eniştesinin ablasına şiddet uygulamaya devam etmesi üzerine maktulün olaya tepki gösterdiği ve eniştesi hakkında iki defa uzaklaştırma kararı aldırdığı anlatılan iddianamede, sanığın bu süreçte bazen annesinde bazen de konuk evinde kaldığı kaydedildi.

Sanığın, hakkında verilen uzaklaştırma kararlarından baldızını sorumlu tuttuğu ve kin gütmeye başladığı aktarılan iddianamede, "Sanık iş yerindeki arkadaşlarına 'insan öldürmenin cezası nedir, cehenneme gider miyim, öldüreceğim insan suçlu ise öbür dünyada suçum hafifler mi?' gibi sorular yönelttiği vurgulandı.