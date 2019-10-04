Antalya’da balık ihalesinde silahlı kavga

Antalya’da iki grup arasındaki çıkan balık ihalesi kavgasında 6 kişiden 2’si silahla, 4’ü darp sonucu yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olaya karıştıkları belirlenen 9 şüpheli kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 09.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, balık ihalesinde alıcı ile satıcılar arasında fiyat nedeniyle tartışma çıktı. Daha önceden de aralarında husumet olduğu öne sürülen alıcı grup, ihaleden ayrıldı. Bir süre sonra geri gelen alıcı grubun üyeleri, ellerindeki tabanca ve tüfekle satıcı gruba saldırdı. Balık satıcısı gruptan K.P. sol bacağından, E.S. sol kolundan tabancayla, F.H. darp nedeniyle yaralandı. Satıcı grubun da karşılık verdiği olayda alıcılardan D.G., Ç.G. ve M.G. darp sonucu yaralandı. Demir çubuk ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişilik alıcı grup olay yerinden otomobille kaçtı. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 9 şüpheli ise kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

