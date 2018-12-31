Antalya'da balıkçı teknesinin alabora olması

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 45 yaşında yaşamını yitiren polis memuru Nurettin Özaydın memleketi Kütahya'da toprağa verildi.

Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaldırıldığı hastanede önceki gün yaşamını yitiren polis memuru Nurettin Özaydın'ın cenazesi, görev yaptığı Manavgat Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Kütahya'ya getirildi.

Ulu Cami'de Özaydın için düzenlenen cenaze törenine Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, emniyet mensupları ve yakınları katıldı.

Özaydın'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Sultanbağı Mezarlığı'na defnedildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Nurettin Özaydın, arkadaşı Mustafa Yatağan ile 4 metrelik fiber tekneyle önceki gün Manavgat Irmağı'ndan denize açılarak balık avına çıkmış, Boğaz mevkisinde kıyıya 300 metre mesafede tekne alabora olmuştu.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından baygın halde sudan çıkarılan Yatağan ve Özaydın ambulansla hastaneye kaldırılmış ancak polis memuru Özaydın müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

