Antalya'da balıkçıya gösteri yapan yunus görsel şölen oluşturdu

Antalya'nın Serik ilçesinde balık avına çıkan bir balıkçı, teknesine eşlik eden bir yunusla karşılaştı. Yunus, tekneyle beraber uzun süre yüzerek ve denizden zıplayarak yaptığı hareketlerle balıkçıya adeta gösteri yaptı.