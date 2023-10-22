Antalya'da balıkçıya gösteri yapan yunus görsel şölen oluşturdu
Mynet Haber
1 saat önce
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Antalya'nın Serik ilçesinde balık avına çıkan bir balıkçı, teknesine eşlik eden bir yunusla karşılaştı. Yunus, tekneyle beraber uzun süre yüzerek ve denizden zıplayarak yaptığı hareketlerle balıkçıya adeta gösteri yaptı.
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