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Antalya’da banka ve kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu

17.11.2020 22:11 | Son Güncelleme:
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Antalya’da banka ve kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu

Antalya’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda başkalarına ait banka veya kredi kartlarını kopyalanarak para çektikleri tespit edilen üç kişi yakalandı.

Antalya’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda başkalarına ait banka veya kredi kartlarını kopyalanarak para çektikleri tespit edilen üç kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri Antalya’da farklı yerlerde bulunan ATM cihazlarına banka/kredi kartlarını kopyalamaya yarar cihaz yerleştirerek, çok sayıda vatandaşın kartından para çekildiğini belirledi. Şüphelilerin Antalya’da bulunan bir ATM cihazına kart kopyalama cihazı taktıklarını tespit eden ekipler yapılan takip neticesinde sahte kimlik kullandığı belirlenen ve 27 ayrı suçtan aranması olan, 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Z.Ş. ile birlikte O.K. ve S.Y.’nin atölye olarak kullandıkları adresi belirledi. Tespit edilen adrese yapılan operasyon ile şüpheli 3 kişi yakalanırken yapılan aramalarda kart kopyalama cihazlarına ait çok sayıda aparat ve dijital materyal ele geçirildi. Şahıslara ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde ise çok sayıda suç unsuru veri kaydına rastlanıldı.
Yakalanan şüpheliler haklarında yapılan işlemlerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden S.Y. Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılırken Z.Ş. ve O.K. ise tutuklandı.

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