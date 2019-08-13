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Antalya'da baraj gölüne salla açılan genç ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 19:13 | Son Güncelleme

Antalya'da baraj gölüne salla açılan genç ölü bulundu

Antalya'da Manavgat Baraj Gölü'nde kaybolan genç ölü bulundu.

Engin Karakaya (19), dün akşam saatlerinde el yapımı salla Karavca Mahallesi'nden Manavgat Baraj Gölü'ndeki adacığa gitti.

Karakaya'dan haber alamayan yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Bölgede yapılan aramada sal, adacağın kenarında bağlı halde bulundu.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve AFAD ekiplerince, su altı ve üstünde arama gerçekleştirildi.

Çalışmalarda salın yakınında 12 metre derinlikte bulunan Karakaya'nın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Antalya Baraj Gölü boğulma Engin Karakaya Manavgat

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