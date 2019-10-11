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Antalya’da Barış Pınarı Harekatı paylaşımına 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 16:53 | Son Güncelleme

Antalya’da sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek, terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 3 kişiden 1’i gözaltına alındı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye’deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle ilgili kişiler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Antalya’da sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek, terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 3 kişiden 1’i gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye’deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle ilgili kişiler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Antalya’da 1, Alanya’da 1, Manavgat’ta da 1 olmak üzere toplam 3 şüpheli hakkında paylaşımlar tespit edildiği ve haklarında soruşturma açıldığı kaydedildi. Şüphelilerden 1’inin gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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