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Antalya’da Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 17:44 | Son Güncelleme

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Barış Pınarı Harekatı” ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle haklarında soruşturma açılan 43 kişiden 3’ü tutuklandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkenin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye’de bulunan terör unsurlarına yönelik başlatılan “Barış Pınarı Harekatı” ile ilgili olarak sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlattı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Barış Pınarı Harekatı” ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle haklarında soruşturma açılan 43 kişiden 3’ü tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkenin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye’de bulunan terör unsurlarına yönelik başlatılan “Barış Pınarı Harekatı” ile ilgili olarak sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlattı. Paylaşım yapanlar hakkında TCK’nın 216. (halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama) ve TCK’nın 301. (Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama) maddeleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2. maddesi (terör örgütü propagandası yapma) kapsamında kalan suçlardan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 43 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan 11 şüpheliden Alanya ilçesinde 2 şüpheli tutuklanırken, Manavgat ilçesinde 1 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Antalya kent merkezinde ise 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 4 şüphelinin savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi. 32 şüpheli hakkında ise adli tahkikat sürecinin devam ettiği kaydedildi.

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