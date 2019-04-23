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Antalya'da bayram coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Antalya'da bayram coşkusu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı.
Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 99'uncu yıl dönümü, Antalya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Buradaki törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Meydandaki anıta Yüksel Arslan öğrencilerle çelenk bıraktıktan sonra diğer katılımcılar da çelenklerini bıraktı. Buradaki törenin ardından kutlamalar, Karaalioğlu Parkı içinde devam etti.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, törenlere katılarak gösterileri izledi. Gösteriler sırasında 3 savaş uçağı alçak uçuş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu kutlamalarda, öğrencilerin renkli gösterileri, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Gösteriler öğrencilerin konseriyle sona erdi.
ÇOCUKLAR SEVGİ VE BARIŞI DÜNYAYA YAYACAK
Törende kısa bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, çocukların barış ve kardeşlik içinde hayallerinin günümüz dünyasında daha da kıymetli hale geldiğini söyledi. Arslan, "Farklı ülkelerden çocuklar ülkemize bu bayram için geliyor. Bu bayram, sevgi ve barışı dünyaya yaymaya devam edecektir. Bizim çocuklarımız dünyayı sevgiyle kucaklayan çocuklardır" dedi.
HER YERDE BAYRAM HAVASI
Hava sıcaklığının 24 derece hissedildiği Antalya'da kutlama merkezlerinin yanı sıra parklarda hareketlilik gözlendi. Resmi tatil olması dolayısıyla aileler çocuklarını eğlenmesi için parklara götürdü. Bazı vatandaşlar da sahile giderek çocuklarıyla burada zaman geçirdi.

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Antalya'da bayram coşkusuAntalya'da bayram coşkusuAntalya'da bayram coşkusuAntalya'da bayram coşkusu

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