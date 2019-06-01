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Antalya'da bayram tatilinde sıcaklıklar mevsim normallerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 15:58 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı tatilinde yaklaşık 1,5 milyon tatilciyi ağırlamaya hazırlanan Antalya'da hava durumu tatilcilerin yüzünü güldürecek.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- RAMAZAN Bayramı tatilinde yaklaşık 1,5 milyon tatilciyi ağırlamaya hazırlanan Antalya'da hava durumu tatilcilerin yüzünü güldürecek. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceğini belirterek, "Antalya'yı tercih eden tatilcileri sıcak bunalmayacak" dedi.

Antalya'da hava sıcaklığı Ramazan Bayramı tatilinde kente gelecek olan tatilcileri bunaltmayacak. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk, bayram tatili boyunca Antalya'da hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceğini belirtti. Arife ve bayram boyunca Antalya'da havanın az bulutlu ve açık olacağını kaydeden Öztürk, yağış beklenmediğini söyledi. Sıcaklığın bazı günler mevsim normallerinin altına da düşebileceğine değinen Davut Öztürk, "İç kesimlerde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Bayram boyunca yüksek bir nem oranı görmeyeceğiz. Vatandaşlarımız rahat olabilirler" dedi.

Hava sıcaklığının tatile ve şehri gezmek için uygun olacağını vurgulayan Öztürk, "Antalya'da sıcaklıklar bayram boyunca 27- 29 derece arasında, Muğla'da 28- 30 derece arası, Isparta ve Burdur'da 29- 31 derece arasında seyredecek. Deniz suyu sıcaklıkları Antalya'da 24- 26 derece, Muğla'da da 22- 24 derece arasında olacak. Kıyılarımızda tatile uygun bir hava var, tatilciler bunalmayacak" diye konuştu.

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