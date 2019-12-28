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  4. Antalya’da bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler

Antalya’da bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 12:29 | Son Güncelleme

Antalya’da bir mağazanın açılışında "İlk 50 kişiye bedava halı ve paspas" kampanyasına katılmak isteyenler adeta birbirlerini ezdi.

Antalya’da bir mağazanın açılışında "İlk 50 kişiye bedava halı ve paspas" kampanyasına katılmak isteyenler adeta birbirlerini ezdi. Ayrılan bedava halı ve paspasların yanı sıra indirimli ürünleri almak isteyenler arasında kavga çıktı. İzdiham karşısında görevliler” Kadın ölüyor, yeter, sakin olun” diyerek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. İzdihamda telefonu ve ayakkabısını kaybedenler bile oldu.
Kepez ilçesinde açılışı yapılacak olan bir halı mağazası, günler öncesinden halı, paspas, çarşaf hediye edileceğini broşür ve camlara astığı ilanlarla duyurdu. “İlk 50 kişiye bedava halı ve paspas” dağıtılacağını duyan vatandaşlar soğuk havaya rağmen mağaza önünde toplandı. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu vatandaşlar arasında bebekleri ile gelenler de oldu. 10.00 olarak duyurulan açılış saatine yaklaşıldıkça kalabalık daha da arttı. Mağaza içindeki 8 personel dakikalar kala son hazırlıklarını yaptı. Otomatik kapının açılmasıyla içeriye giren vatandaşlar, izdihama neden oldu. Bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirirken, ücretsiz halı almak isteyenler arasında tartışma çıktı.

"Altta kaldılar"
Bedava halılara ilk ulaşan kadınlar, arkadan gelen grubunun bastırmasıyla ezildi. Altta kalan kadınlar güçlükle çıkarıldı. Birbirlerinin elindeki ürünleri çeken vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise aldıkları ürünün üzerine kapanarak, uzun süre yerinden kıpırdamadı. Çıkan bazı kavgalar ise güçlükle yatıştırıldı. İzdiham karşısında görevliler” Kadın ölüyor, yeter, sakin olun” diyerek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. İzdihamda telefonu ve ayakkabısını kaybedenler bile oldu.

Sabah erken saate geldiler
Gönül Çapalı, sabah 07.00’dan beri sırada beklediğini belirterek, “ Ama çok izdiham oldu. Böyle yerlerde yaralanma ölüm olmasın. Bir şeyler alabildim. Ama onları da elimden aldılar. İttiler ihtiyarım diye. Uzun süre bekledik" şeklinde konuştu.
Ayşeli Çaylak, “Hiçbir şey alamadım. Rezil olduk. Böyle indirime bir daha gelmem. Ezildim, elim bile kapıya sıkışıyordu. Bomboş gidiyorum eve” diye konuştu.

"Ezildim"
Çok erken saate sıraya girdiğini ifade eden Fatma Taş, “Çok kalabalık. Yazık değil mi bana ayakkabım yok. Bir paspas alabildim. Ezildim. İteklediler” dedi.

"Bu yoğunluğu beklemiyorduk"
Mağaza sorumlusu Enes Satılmış ise bu kadar yoğunluğu beklemediklerine değinerek, “Fabrikadan halka direk satış imkanı var. O nedenle ilgi olduğunu tahmin ediyorum. Bedava ürünlerin yanı sıra, 10 ile 400 lira arasında satışını yaptığımız ihtiyaç malzemeleri var. Bir anda 250 kişi izdihama neden oldu" dedi.

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