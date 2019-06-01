Antalya’da belediye çalışanını iftara davet edilip öldürüldüğü iddiası

Antalya’da belediye çalışanının, başına poşet geçirilip, el ve ayakları bağlanıp boğularak öldürdüğü iddiasıyla 1’i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa Belediyesinde şoför olarak çalışan ve 8 gündür kayıp olarak aranan 3 çocuk babası Halit Yılmaz’ın(50) öldürülmesine ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler yaptıkları Halit Yılmaz’ı Muhammet Y.(37) ve eşi Zülfiye Y.(34) ile Şükrüllah T.’yi(36) evlerinde gözaltına aldı. Öldürülen Halit Yılmaz ’ın, şüpheli Zülfiye Y. ile ilişkisinin olduğu iddia edildi. Zülfiye Y’nin, Halit Yılmaz’ı 8 gün önce akşam saatlerinde telefonla arayarak , "Gel birlikte iftar yapalım" diye davet ettiği ve bu sırada Zülfiye Y’nin eşi Muhammet Y. ve Şükrüllah T. tarafından darp edilerek etkisiz hale getirildiği öne sürüldü. Şüphelilerin daha sonra Halit Yılmaz’ı Korkuteli ilçesine götürüp, burada başına poşet geçirip, el ve ayaklarını bağladıktan sonra boğarak öldürdükleri öne sürüldü. Halit Yılmaz’ın cesedi dün Antalya-Korkuteli yolu Cehennem Deresi mevkisinde uçurumda üzeri çalılarla kapatılmış şekilde bulunmuştu.

