Antalya’da belediye çalışanını öldüren sanıklar yeniden hakim karşısında

Antalya’da kafasına siyah poşet geçirilip, elleri ayakları bağlı ve kesilen cinsel organı da ağzına sıkıştırılmış halde ölü bulunan belediye çalışanının katil zanlısı olduğu iddia edilen 3 sanık, hakim karşısına çıktı. Geçen yıl haziran ayında iddialara göre Zülfiye Y., 3 çocuk babası belediye çalışanı Halit Yılmaz’ı (50) telefonla arayarak, "Gel birlikte iftar yapalım" diye davet etti. Halit Yılmaz, Zülfiye Y.’nin eşi Muhammet Y. (37) ve Şükrullah T. (36) tarafından darp edilerek etkisiz hale getirildi. Şüpheliler, daha sonra Halit Yılmaz’ı Korkuteli ilçesine götürüp, burada başına poşet geçirip, el ve ayaklarını bağladıktan sonra boğarak öldürdü. Halit Yılmaz ve Zülfiye Y. arasında ilişki olduğu iddia edilirken, Halit Yılmaz’ın cesedi 31 Mayıs’ta Antalya-Korkuteli yolu Cehennem Deresi mevkisinde uçurumda üzeri çalılarla kapatılmış halde bulundu. Evlerinde gözaltına alınan Muhammet Y. ve eşi Zülfiye Y. (34) ile Şükrullah T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sanıklar, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

“Cinsel organı ağzına sıkıştırılmış şekilde bulundu”

İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında, maktulün 24 Mayıs 2019’da evinden aracıyla ayrıldığını ve aynı gece evine dönmediğini, kardeşinin ise emniyete müracaat ettiğini belirtti. Maktulün kayıp olarak arandığının ifade edildiği mütalaada, “Aranmasına devam edilirken, maktulün aracı ve kayıp kimlik bilgileri 30 Mayıs 2019’da Korkuteli ilçesi Naldöken mevkinde bulunmuştur. 31 Mayıs 2019’da aynı mevkide 3-4 kilometre daha ötede elleri ayakları bağlı, yüzüne üç adet siyah poşet geçirilmiş ve kesilen penisi ağzına sıkıştırılmış şekilde maktulün cesedi bulunmuştur" dedi.

"Maktul ile aralarında husumet oluşmuş"

Maktulün sanık Zülfiye Y. ile daha önceden ilişki yaşadığının belirtildiği mütalaa şöyle devam etti:

“Bu ilişkilerinin ortaya çıkması üzerine maktulün ailesi ile sorun yaşadığı, aynı mahallede oturan sanık Zülfiye Y.’nin Kuzeyaka Mahallesi’nde taşınmak zorunda kalmıştır. Bir müddet sonra da sanık Muhammet Y. ile evlenmiş ancak maktul ile ilişkisini sürdürmüştür. Sanık Muhammet Y., bir suçtan dolayı cezaevine girmesinden dolayı, maktul ile görüşmeye devam etmiştir. Maktulün zaman zaman sanık Zülfiye Y.’nin evine girip çıktığı, cezaevinden çıkan sanık Muhammet Y.’nin bu durumu öğrenmesi üzerine maktul ile aralarında husumet oluşmuştur."

Olay günü maktul ve sanık Muhammet Y. arasında tartışma yaşandığının kaydedildiği mütalaada, “Sanık Zülfiye Y. çocuğunu alarak evden ayrılmıştır. Olayları önceden bilen sanığın arkadaşı sanık Şükrullah da eve gelmiştir. Künt bir cisimle maktulün kafasına ve birçok bölgesine vurmak suretiyle onu öldürdükleri, her ne kadar maktul hayattayken cinsel organı kesildiği iddia edilmiş ise de adlı tıp raporuna göre maktul öldükten sonra cinsel organının kesildiği tespit edilmiştir. Sanıkların maktulü öldürdükten sonra maktulün aracı ile cesedi Korkuteli ilçesi Naldöken mevkiine bıraktıkları olayda, sanıklar hakkında her ne kadar, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme ve kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık suçlarından dava açılmış ise sanıklar ve maktul arasında husumetin varlığı, sanıklar Muhammet ve Şükrullah’ın ifadelerini doğrulayan ayrıntılı otopsi raporu ve diğer deliller kapsamında TCK 81/1 maddesi (kasten öldürme) uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına, sanık Zülfiye’nin öldürme eylemine iştirak ettiğine dair kesin, yeterli ve inandırıcı delil bulunmamasından dolayı tahliyesine karar verilmesi talep ve mütalaa olunur" ifadelerin yer verildi.

Mahkeme, 3 sanığın da tutukluluğunun devamına karar vererek, avukatların mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre tanıdı.

