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Antalya'da belediye tabelasına 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi eklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 16:50 | Son Güncelleme

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in talimatıyla Büyükşehir Belediyesi tabelasına 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi eklendi.

Antalya'da belediye tabelasına 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi eklendi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in talimatıyla Büyükşehir Belediyesi tabelasına 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi eklendi. Başkan Böcek'in gözleri yeni tabelayı görünce yaşardı.
Antalya Büyükşehir Belediye binasının giriş kapısına Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla 'Türkiye Cumhuriyeti' tabelası takıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda 2 büyük vinç kullanıldı. Önce vinç yardımıyla 'Türkiye' ibaresini yerleştiren 8 kişilik ekip, ardından 'Cumhuriyeti' ibaresini yerine astı. 24,5 metre uzunluğundaki tabelanın ardından binanın girişinde 'Türkiye Cumhuriyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi' ibaresi yer buldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Başkan Muhittin Böcek de belediyeye gelerek, inceleme yaptı. .
BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN 100'ÜNCÜ YILINA DENK GETİRİLDİ
Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, 25 yıllık siyasi hayatında ilklere imza attıklarını söyledi. Daha önce de Antalya'da Konyaaltı Belediyesi'ne T.C. ibaresini eklediklerini belirten Böcek, “Türkiye'de bazı belediye başkanı arkadaşlarım binalarına T.C. ibaresini ekledi. Ben de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeri' dediği güzel Antalya'mızda bir değişiklik olsun istedim. Bütünsel anlamda belediyemizin önüne 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresini astık. Özellikle bunu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na denk getirdik. Yarın bağımsızlık mücadelemizin başlamasının 100'üncü yılını kutlayacağız. Bu anlamda bu yazının Antalya'mıza yakıştığını düşünüyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da belediye tabelasına 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi eklendiAntalya'da belediye tabelasına 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi eklendiAntalya'da belediye tabelasına 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi eklendiAntalya'da belediye tabelasına 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi eklendi

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