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Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 13:17 | Son Güncelleme

Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ömer H. Çarşı Mahallesi, Barlar Sokağı'nda aralarında husumet olduğu öğrenilen Abdullah B, Murat D. ve Ömer Çelik (29) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer H'nin, Abdullah B, Murat D. ve Ömer Çelik'i bıçakla yaraladığı öne sürüldü.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Ömer H, İskele Polis Merkezine giderek teslim oldu.

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Alanya bıçaklı kavga polis

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