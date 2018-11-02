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Antalya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 18:48 | Son Güncelleme

Banka kapısında yaşlı kadına öncelik verilmesi konusunda çıkan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde banka kapısında yaşlı kadına öncelik verilmesi konusunda çıkan kavgada, bir kişi bıçakla yaralandı.

Annesiyle Side Mahallesi'ndeki bir banka şubesine giden Alparslan Engin Çakır'ın, işlemlerini bitirip şubeden ayrılan Hayri G. ile yaşlı kadına kapıdan çıkışta öncelik verilmesi konusunda tartıştığı iddia edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hayri G. yanında taşıdığı bıçakla Çakır'ı yaraladı.

Göğsünden yaralanan Çakır, hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaçan Hayri G'yi bulmak için çalışma başlattı.

Öte yandan kavga, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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bıçaklama kavga Manavgat

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