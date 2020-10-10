Antalya’da bir eve yapılan baskınla bin 83 tarihi sikke ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen bin 83 sikke, ruhsatsız 1 tabanca ile 3 av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Güzbağ Jandarma Karakolu ekipleri, N.K.’ye (60) ait evde tarihi eser olduğu bilgisi ulaşarak çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından savcılıktan alınan izinle dün saat 18.30 sıralarında Güzelbağ Mahallesi Yenice mevkiindeki belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında tarihi eser niteliği taşıyan ve eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen gümüş ile bronz bin 83 adet sikke ele geçirildi. Jandarma, sikkelere el koyarken yaptıkları aramalarda ise ruhsatsız 3 av tüfeği ile 1 tabanca ve bu tabancaya ait 47 adet mermi ele bulundu. Olayla ilgili adreste bulunan N. K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan N. K. karakoldaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

