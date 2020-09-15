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Antalya’da bir kadını silahla tehdit eden şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 16:38 | Son Güncelleme

Antalya’da evli bir kadını evine gelerek silahlatehdit eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi 735 Sokak üzerindeki bir binanın önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.Ö.

Antalya’da evli bir kadını evine gelerek silahlatehdit eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi 735 Sokak üzerindeki bir binanın önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.Ö. (45), bir süre önce tanıştığı N.D.’ye (38) kendisini avukat olarak tanıtarak, icralık olan dairelerini kurtarabileceğini söyledi. M.Ö. bu bahaneyle kadınla görüşmeye devam etti. M.Ö. birkaç gün önce yine evine geldiği N.D.’den ret cevabı alınca rahatsızlık vermeye başladı. Kapıyı tekmeleyen M.Ö. hakkında, N.D.’nin şikayetiyle uzaklaştırma kararı verildi. Büyük korku yaşayan N.D., annesinin Pınarbaşı Mahallesi’ndeki evinde kalmaya başladı. Buraya da silahla geldiği öne sürülen M.Ö.’nün rahatsızlık vermesinin devam etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Polis M.Ö.’yü sokak üzerinde yakalarken, çalılık içine attığı tabancayı da buldu. Taraflar ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

"Sürekli tehdit ediyor"
Kayınvalidesinin evine gelen Erdal D. (45) yaşananlara büyük tepki göstererek, "Bu kişi eşime sürekli benimle birlikte olacaksın diye tehditler savuruyor. 1 ay önce şikayette bulunarak uzaklaştırma kararı aldırdık. Uzaklaştırma süresi bittikten sonra dün sabah saat 11.30 sıralarında yine silahla evimize geldi. Karakola giderek şikayetçi olduk. Uzaklaştırma kararı aldırdık. Gece yine evimizi silahla bastı. Ancak silah bulunamadı. Dün saat 10.30’da ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı ve bize telefon açarak ağza alınmayacak, hakaretler küfürler etti. Bizi yine tehdit etti. Şimdi de kayınvalidemin evini bastı. Bu şahıs yine serbest” dedi.

“Öldürmemiz mi gerekli”
“Bizim bu adamı öldürmemiz mi lazım” diyen Erdal D, “Adam psikopat. Benim nikahlı karımı görmüş ve ‘bu kadını istiyorum’ diyerek aramıza girdi. Karımın benden ayrılmasını istiyor. Eşimi ve çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyor. Adam şizofren mi, manyak mı, psikopat mı bilmiyorum. Dördüncü kez uzaklaştırma aldırdık. 6 saat sonra yine geri geldi. Bu şahsı içeri atacak kanun yok mu" diyerek olaya tepki gösterdi.

“Adalet, hak istiyorum"
M.Ö.’nün, eşine kendisini avukat olarak tanıttığını ileri süren Erdal D., “Ekonomik sıkıntılardan dolayı icraya giden bir evimiz var. Adam da kendini eşime avukat olarak tanıtmış. Eşimin arkadaşının sevgilisi olduğunu söylemiş ve ‘ben bu evi icradan kurtarırım’ demiş. 4-5 tane silahla gezen birisi. Bu kez silahı saklayamadı. Her defasında bir yere atıyordu. Ben esnafım. Devletime güveniyorum. Adalet, hak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Adli kontrolle serbest
Tarafların emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İntihar girişiminde bulundu
Öte yandan M.Ö., 3 gün önce Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi’ndeki bir evin terasında tabancayla intihar girişiminde bulundu. Şahsın tabancayı zaman zaman başına dayaması ve yere doğrultması hareketli anların yaşanmasına neden olmuştu. Bir süre sonra tabancayı otoparka fırlatan M.Ö., polis ekiplerince terastan alınıp polis merkezine götürülmüştü.

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