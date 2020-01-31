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  4. Antalya'da bir kişi ayrıldığı eşi ile yardım isteyen 12 yaşındaki kızını silahla öldürdü

Antalya'da bir kişi ayrıldığı eşi ile yardım isteyen 12 yaşındaki kızını silahla öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

Aynı silahla intihar girişiminde bulunan zanlının tedavisi sürüyor

Antalya'da ayrıldığı eşi ile yardım isteyen kızını silahla öldüren zanlı, intihar girişiminde bulundu.

Kepez ilçesi Barış Mahallesi'ndeki apartmanın birinci katındaki evlerinin balkonuna çıkan 12 yaşındaki Ekin Köse'nin, "Yetişin, babam annemi öldürüyor" çığlıkları üzerine vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekibine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Esma Polat'ın (35) öldüğünü belirledi.

Yaralı bulunan Birol Köse (40) ile kızı Ekin hastaneye kaldırıldı. Ekin Köse, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Birol Köse'nin çıkan tartışmada eski eşi Esma Polat'ı öldürdüğü, ardından silahla balkona çıkıp yardım isteyen kızına ve kendisine ateş ettiği öğrenildi.

Olayın görgü tanıklarından inşaat işçisi İlhami İtmiş, Ekin Köse'nin kızın balkona çıkıp yardım istediğini belirterek, "Sonra içeriye girdi. İçeriye girmeseydi balkona tırmanıp onu kurtarabilirdik. Çok üzgünüm." dedi.

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cinayet Espat Polat

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