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Antalya'da bir kişinin diş apsesine bağlı enfeksiyon sonrası öldüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 17:06 | Son Güncelleme

Şikayet üzerine, hayatını kaybeden Durmuş Ay'ın dişlerini çektiği iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı - Savcılık, otopsi için Ay'ın mezarının açılması talimatını verdi

Antalya'da bir kişinin diş apsesine bağlı enfeksiyon sonrası öldüğü iddiası

Antalya'nın Serik ilçesinde, bir kişinin diş apsesi sonrası gelişen enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili bir zanlının arandığı bildirildi.

Ay'ın eski eşi Müjgan Korkmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Korkmaz'ın, eski eşinin aynı anda apseli 5 dişini çektiğini ve seyyar dişçilik yaptığını öne sürdüğü Hüseyin A'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Polisin, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı belirtildi.

Savcılığın, otopsi için Durmuş Ay'ın mezarının açılması için talimat verdiği kaydedildi.

Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski eşinin 15 gün önce iş yerine gelen bir seyyar dişçiye dişlerini çektirdikten sonra sağlık durumunun kötüleştiğini söyledi.

Ay'ın 13 yaşındaki oğlu Efe Ay ise babasının dişlerini çektirdiği sırada yanında olduğunu aktardı.

Şikayetçi oldukları kişinin malzeme çantasıyla iş yerlerine geldiğini anlatan Ay, "Çantanın içinden gri kerpeten gibi bir şey çıkarttılar. Onunla çektiler dişlerini. Sonra babamın ağzı kanamaya başladı. İğne falan vurmadılar. Babam daha sonra hiçbir şey yememeye başladı." diye konuştu.

Merkez Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Ay (39), önceki gün halsizlik ve solunum sıkıntısı şikayetiyle Serik Devlet Hastanesine kaldırılmış, acil servisteki ilk müdahalede 15 gün kadar önce dişlerini çektirdiği belirlenmişti. Gelişen diş apsesinin boyundan aşağıya doğru yayılması neticesi şoka girdiği tespit edilen Ay, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirmişti.

Antalya'da bir kişinin diş apsesine bağlı enfeksiyon sonrası öldüğü iddiası

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