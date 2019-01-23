Antalya'da bir kızın otomobille ezilerek öldürülmesi davası

Antalya'da kullandığı otomobille kız arkadaşının üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle daha önce 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan sanığa, yeniden aynı ceza verildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şahin Koçar, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına davaya katılması için tebligat çıkartılmaması nedeniyle dosyanın Yargıtay 1. Ceza Dairesince bozulduğu, bu nedenle yargılamanın yeniden yapıldığı belirtildi.

Söz verilen sanık Şahin Koçar, daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek öldürme kastının olmadığını bu nedenle tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sanığın avukatı da Koçar'ın "Olası kasıtla öldürme"den değil, "taksirle ölüme sebebiyet"ten yargılanması gerektiğini öne sürerek olayın kazayla meydana geldiğini iddia etti.

Mahkeme heyeti sanığı ilk yargılamada olduğu gibi 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Antalya'da 19 Şubat 2015'te Şahin Koçar'ın (30) kullandığı otomobilin altında kalan arkadaşı Hüsne Aslan, olay yerinde ölmüştü. Gözaltına alınan Koçar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, hakkında "olası kast ile öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle açılan davada 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

