Antalya'da bitmeyen yaz

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da eylül ayının son gününde hava sıcaklığının 27 derece olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, soluğu sahillerde aldı.
Konyaaltı Sahili'ne gelenler, denizin tadını çıkardı. Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği plajda bazı tatilciler denize girerken, bazıları da piknik yaptı.
Meteoroloji yetkilileri, güneşin yüzünü ekim ayının ilk haftalarında da göstereceğini, hava sıcaklığının 27 ile 31 derece arasında değişeceğini kaydetti.
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