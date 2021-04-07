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Antalya’da Bizans ve Roma dönemlerine ait 440 adet sikke ele geçirildi

07.04.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da D-400 karayolunda durdurularak arama yapılan otomobilde Bizans ve Roma dönemlerine ait 440 adet sikke ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Manavgat-Alanya D-400 karayolu Ulualan mevkiinde Manavgat KOM Grup Amirliği görevlileri tarafından yapılan yol uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan 07 HSY 52 plakalı otomobilde cumhuriyet savcılığının kararı doğrultusunda arama yapıldı.

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Antalya’da D-400 karayolunda durdurularak arama yapılan otomobilde Bizans ve Roma dönemlerine ait 440 adet sikke ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat-Alanya D-400 karayolu Ulualan mevkiinde Manavgat KOM Grup Amirliği görevlileri tarafından yapılan yol uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan 07 HSY 52 plakalı otomobilde cumhuriyet savcılığının kararı doğrultusunda arama yapıldı. Yapılan aramada, tarihi eser olarak değerlendirilen Bizans ve Roma dönemlerine ait 440 adet sikke ele geçirilirken araç sürücüsü M.K., araçta yolcu olarak bulunan N.A. ve A.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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