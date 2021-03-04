Antalya’da boşaltılan festival çarşısında korkutan yangın

Antalya’da bir süre önce tahliye edilen festival çarşısında çıkan yangın korkuttu. Kullanılmayan iş yerleri içinde başlayan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 14.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi’ndeki Festival Çarşısı’nda çıktı. Bir süre önce boşaltılan çarşıdaki dükkanlarından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Çarşının çatısının plastik olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzünü saran siyah dumanlar kentin farklı noktalarından görüldü. İçinde kullanılmayan tekstil ürünlerinin de yandığı yangına iş yerleri zarar gördü. Çevrede iş yerleri bulunan vatandaşlar ise büyük korku yaşadı. İtfaiye hem yerden hem merdivenle havadan yaptığı müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yakındaki bazı iş yerleri ise yangının sıçrama ihtimaline karşın ürünlerini dışarı çıkardığı görüldü. Yangın ve yaşanan panik anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın anında bölgede olan Ethem Gün, yangının biranda başladığını belirterek, "Arkadaşımın kullanmadığı malları vardı. İş yeri yandı ama ürünlerini kurtarabildik. Mağdur olduk" dedi.

