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Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 16:21 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Dr.

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Dr. Fehmi Öncel Stadı’nın tribünleri ve diğer malzemelerinin sökülerek Kemer merkezindeki stada götürülmesi, mal sahipleriyle Kemerspor 2003 kulübünü karakolluk etti.
2014 seçimlerinden önce belde olan Tekirova Belde Belediyesi’nin futbol takımı Tekirova Belediyespor’a yap-işlet-devret modeliyle kiralanan ve arsa sahiplerinin babalarının ismini taşıyan “Dr. Fehmi Öncel Stadı”, Büyükşehir Yasası ile Tekirova beldesinin mahalleye dönüşmesi sonrasında önce Kemer Tekirovaspor, daha sonra Kemerspor 2003 ismini alan kulübe kiralanmaya devam etti. 2014’te kulüp başkanlığına getirilen İsmail Selami Minta ve yönetim kurulu üyeleri olağanüstü genel kurul kararı alıp aday olmayacaklarını açıklayarak yönetimden çekilince, kulüp başkanlığına otel işletmecisi Ahmet Öncelik getirildi.

Son yönetim stadı terk etti
Yeni kulüp yönetiminin en son geçen yıl 1 Temmuz 2018’de kontrat yaptığı Tekirova Dr. Fehmi Öncel Stadı’nın sahipleriyle kira miktarı ve ödeme konusunda anlaşmazlığa düştüğü iddia edildi. Yerel seçimler sonrasında yönetim, Kemer merkezinde bulunan ve Kemer Belediyesi’ne ait olduğu bilinen stada yerleşmeye karar verdi.

Tribünler yok olunca karakola başvurdu
Kemerspor 2003 tarafından Kemer stadında tadilat çalışmaları başlatılırken, Dr. Fehmi Öncel Stadı’nın mülk sahiplerinden Hayat Öncel, Tekirova’dan gelen haberle şaşkına döndü. Stattaki tribünlerin, skor levhası kulesinin, kale direklerinin ve tesisin çevresindeki tel örgülerin ve birçok müştemilatın yerinden söküldüğünü ve büyük bölümünün Kemer’deki stada götürüldüğünü öğrenen Öncel, jandarma karakoluna başvurarak şikayetçi oldu.

"Hiçbir şeyi götüremezler"
Adeta tarlaya dönüşmüş stadı gördüğünde üzüldüğünü belirten Hayat Öncel, “Sözleşmeye göre bize futbol sahası, tribünler ve çevresine yapılanlar, malzemelerle birlikte aynen devretmeleri gerekiyor. Bütün malzemeleri bize vermek zorundaydılar. Yasal süreç başlatıyorum. Şikayette bulundum, ayrıca dava açacağım” diye konuştu.

"Babamın adını da yok ettiler"
Kendisi de tıp doktoru olan Hayat Öncel, stada babasının anısını yaşatmak için Dr. Fehmi Öncel ismini verdiklerini belirterek, “Maalesef onun adını da yok ettiler” dedi. Öncel, kulübün stadı eski haline getirmek zorunda olduğunu ifade etti ve “İnşallah eski haline döner, babamızın adını da yaşatırız” dedi.

Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu

Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu

Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu

Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu

Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu

Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu

Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu

Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu

Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu

Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu

Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu

Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu

Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu

Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu

Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu

Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu

Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu

Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu

Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu

Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu

Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu

Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu

Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu
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