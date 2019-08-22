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Antalya’da bulutların üzerine yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan ve bölgenin en önemli alternatif turizm merkezlerinden birisi olan Teleferik rekora koşuyor.

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan ve bölgenin en önemli alternatif turizm merkezlerinden birisi olan Teleferik rekora koşuyor. 2007 yılında hizmete geçen Teleferik bu yıl tüm zamanların rekorunu kırmayı hedefliyor.
Kemer Tekirova Mahallesi’nde yer alan ve yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken Teleferik, yaklaşık 12 dakika süren keyifli bir yolculuğun ardından misafirlerini 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı zirvesine ulaştırıyor. Misafirler, yolculuk süresince Phaselis, Olympos Antik Kenti ve Üç Adalar’ın yanı sıra Antalya ve Kemer’in muhteşem manzarasını da izleme fırsatı yakalıyor. Yazın serin bir ortam ve kış aylarında da kar keyfinin yaşandığı zirvede ayrıca gerçekleşen gün doğumu ve gün batımı etkinlikleri de özellikle yabancı misafirler tarafından büyük ilgi görüyor.

Yıl sonu hedefi 300 bin kişi
Keyifli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, bu sene rekora doğru ilerlediklerini dile getirerek “Bu sene rekora gidiyoruz. Ağustos ayı sonlarına geldiğimiz bu günlerde 200 bin kişi sayısını geçtik. Yıl sonunda 300 bin kişi sayısının üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Bu da tüm sezonların rekoru olacak. Yaklaşık her gün minimum ortalama 2 bin ve 3 bin kişi arasında kişiyi zirveye taşıyoruz. Değişik ülkelerden misafirleri kabul ediyoruz” dedi.

Yangın havuzumuz olası bir yangına her zaman hazır
Son dönem ülkemizde meydana gelen orman yangınlarından dolayı büyük bir üzüntü duyduklarını da dile getiren Gümrükçü “Milli parklar ile birlikte hayata geçirdiğimiz, orman yangınlarına anında müdahale etmek amacıyla helikopterlerin su alabileceği bir yangın havuzumuz var. Bu yaptığımız çalışma bizleri olası bir yangın tehlikesine karşı rahatlatıyor. Teleferik kabinlerimiz her 15 dakikada bir zirveye hareket ediyor. Kabin içerisindeki görevli host ve hosteslerimiz uçuş esnasında kuşbakışı bölgeyi gözlemleyip olası bir tehlike durumunda 177 No’lu Orman hattına ihbarda bulunabiliyorlar. Bu konuda çevreye ve ormanlarımıza ciddi bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

Antalya’da bulutların üzerine yolculuk

Antalya’da bulutların üzerine yolculuk

Antalya’da bulutların üzerine yolculuk

Antalya’da bulutların üzerine yolculuk

Antalya’da bulutların üzerine yolculuk

Antalya’da bulutların üzerine yolculuk

Antalya’da bulutların üzerine yolculuk

Antalya’da bulutların üzerine yolculuk

Antalya’da bulutların üzerine yolculuk

Antalya’da bulutların üzerine yolculuk

Antalya’da bulutların üzerine yolculuk

Antalya’da bulutların üzerine yolculuk

Antalya’da bulutların üzerine yolculuk

Antalya’da bulutların üzerine yolculuk

Antalya’da bulutların üzerine yolculuk
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