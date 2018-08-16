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Antalya'da 'ByLock' kullanıcısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 17:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen Metin B.

Antalya'da 'ByLock' kullanıcısı tutuklandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen Metin B. (35) tutuklandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı çıkartılan Metin B., polis baskınıyla Gazipaşa'da gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen Metin B., işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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