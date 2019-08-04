Antalya'da çaldığı otomobille Muğla'da gezerken yakalandı

Antalya'da çaldığı otomobille Muğla'da gezerken yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'nın Aksu ilçesinde park halindeki bir otomobilin çalındığı ve kente gelebileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

34 BTZ 681 plakalı aracın kente giriş yaptığı ve Muğla-Aydın yolunda bir akaryakıt istasyonunda olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, istasyona gitti.

Ekipleri fark eden E.B. (17) yaya olarak kaçmaya başladı.

E.B. yaşanan kovalamacanın ardından sanayi bölgesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin çaldığı otomobille gezmek için Muğla'ya geldiğini söylediği öğrenildi.

E.B'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

