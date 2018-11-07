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Antalya'da çalılık yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 16:32 | Son Güncelleme

Alanya ilçesindeki çalılık yangınında, yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan çalılık yangını söndürüldü.

Mahmutlar Mahallesi Kodallar mevkisindeki çalılık alandan dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 8 itfaiye aracı ve 18 işçinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 30 dönüm çalılık alan zarar gördü.

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Alanya arasöz çalılık itfaiye yangın

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