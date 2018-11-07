Antalya'da çalılık yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan çalılık yangını söndürüldü.
Mahmutlar Mahallesi Kodallar mevkisindeki çalılık alandan dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 8 itfaiye aracı ve 18 işçinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 30 dönüm çalılık alan zarar gördü.
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