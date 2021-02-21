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Antalya’da çalılıkların arasında insan kafatası bulundu

21.02.2021 22:01 | Son Güncelleme:
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Antalya’da makilik alanda insana ait olduğu değerlendirilen bir kafatası bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2225 Sokak üzerindeki bir müstakil evin ön tarafında meydana geldi.

Antalya’da makilik alanda insana ait olduğu değerlendirilen bir kafatası bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2225 Sokak üzerindeki bir müstakil evin ön tarafında meydana geldi. Bayram Özkan ait müstakil evinin ön tarafındaki çalılık alanın içinde temizlik yaptığı esnada, insana ait olduğu düşünülen bir kafatası buldu. Bayram Özkan’ın ihbarı üzerine olay yerine Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin çalılık alanda yaptığı çalışmanın ardından kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.
Olayla alakalı konuşan Bayram Özkan “Bahçemi temizlerken otların arasında bir kafatası buldum. Bunun üzerine 155’i arayıp polis ekiplerine haber verdim. Polisler geldi inceleme yapıyorlar” diye konuştu.

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