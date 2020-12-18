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Antalya’da ‘canınız çeksin’ diyerek korona partisi düzenlediler

18.12.2020 14:06 | Son Güncelleme:
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Antalya’da korona virüs salgınına aldırış etmeden bir villada parti düzenlendi.

Antalya’da korona virüs salgınına aldırış etmeden bir villada parti düzenlendi. Partideki görüntüler sosyal medyada “Canınız çeksin” notuyla paylaşıldı. Polis, partiye katılanları tespit etmek için çalışma başlattı.
Vaka artışının yüzde yüz olduğu illerden biri olan Antalya’da dün akşam bir villada buluşan gençler parti düzenledi. Saat 22.00’den sabah saatlerine kadar devam eden partide hiçbir tedbir alınmadı. Sosyal mesafe, hijyen ve maskenin yok sayıldığı partide gençler birbirlerine sarılarak dans etti.
Partiye katılan gençler çektikleri görüntüleri, ‘Canınız çeksin’, ‘Eğlence başlasın’ , ‘Yapıyoruz bu dansı’ notlarıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu villayı tespit ederek, partiye katılanları belirlemek için çalışma başlattı.

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