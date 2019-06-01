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Antalya'da cankurtaranlar yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 16:35 | Son Güncelleme

Kemer ilçesinde düzenlenen yarışmada 24 cankurtaran mücadele etti

Antalya'nın Kemer ilçesinde 8. Cankurtaranlar Yarışması düzenlendi.

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) tarafından Ayışığı Parkı Sahili'nde gerçekleştirilen yarışmaya, biri kadın 24 cankurtaran katıldı.

Yarışma, 3 etapta eleme usulüne göre yapıldı. İlk etaptaki 140 metrelik yüzme yarışında ilk 14'e giren katılımcılar tur atladı. İkinci etapta ise 60 metrelik koşunun ardından 120 metre yüzme etabında ilk 7'ye girenler finale yükseldi.

Finalde 60 metre koşup ve 120 metre yüzdükten sonra senaryo gereği kazazedeleri kurtarma etabı yapıldı. Parkurlarda cankurtaranlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Ayağına kramp giren bazı yarışmacılar, yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Yarış sonunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, cankurtaranlık mesleğinin ne kadar zor olduğunu yarışma sayesinde gördüklerini söyledi. Cankurtaranların, kente gelen yerli ve yabancı misafirlerin can güvenliğini denizde sağlayan kişiler olduğunu anlatan Topaloğlu, "Yarışmaya katılan cankurtaranlar, turistik tesislerde yaşanabilecek olumsuz olaylara ilk müdahale edecek kişiler. Aldıkları eğitim sayesinde turizme katkı sağlıyorlar." diye konuştu.

KETOB Başkanı Şener Gürler de bu yıl düzenlenen yarışmaya İstanbul'dan da katılan yarışmacı olduğunu, organizasyonun her geçen yıl büyüdüğünü dile getirdi.

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cankurtaran Kemer yarışma

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