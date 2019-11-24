Antalya'da caretta caretta yuvalarının tahrip edildiği iddiası

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde bulunan Caretta Caretta yuvalarının, araçlar ve çadırcılar tarafından tahrip edildiği öne sürüldü.

Kemer ilçesindeki Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi tarafından hazırlanan Çıralı Caretta Caretta Üreme Kumsalı ve Tekirova, Beycik, Maden ve Boncuklu koyları 2019 Yılı Alan Çalışma Programı ve Koruma Faaliyetleri Raporu'nda, Çıralı-Olympos kumsalının, nesli tehlike altındaki caretta caretta deniz kaplumbağalarının Antalya'daki 9 üreme alanından biri olduğu belirtildi.

Alanın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yer alan Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde yer aldığının vurgulandığı raporda, Çıralı sahilinde 86, Boncuklu Bükü'nde 3, Maden Bükü'nde 12, Tekirova Bükü'nde 5 ve Beycik Bükü'nde 3 olmak üzere 109 yuvanın tespit edildiği bildirildi.

Raporda, bu yuvalardan 11 tanesinin tahrip olduğu, geriye kalan yuvalardan 4 bin 346 caretta caretta yavrusunun denize ulaştığı aktarılırken, bu yıl Çıralı kumsalına 9 deniz kaplumbağasının cesedinin vurduğu ifade edildi.