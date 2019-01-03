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Antalya'da çevreye rastgele ateş eden kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 23:27 | Son Güncelleme

Ayrı yaşadığı eşinin çocukları göstermediği gerekçesiyle Kepez'de bir parkta etrafa rastgele ateş açan kişiyi, operasyon düzenleyen polis ekipleri gözaltına aldı

Antalya'da, bir parkta pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş eden kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir parkta, A.Ç. (30) elindeki pompalı tüfek ile çevreye rastgele ateş etmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine özel harekat, terörle mücadele, asayiş ve trafik ekipleri sevk edildi.

Çelik yelek giyen polis ekipleri, parka çıkan sokakları trafiğe kapattı.

Polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı şahıs, havaya iki el daha ateş açtı. A.Ç. bu sırada ayrı yaşadığı öne sürülen eşinin akrabaları ile telefonla görüştürüldü.

Bu sırada özel harekat polisleri zırhlı araç ile A.Ç'nin yanına yaklaşarak, silahı bırakmasını anons etti.

Anons üzerine silahı bırakan A.Ç. gözaltına alındı. A.Ç, gözaltına alınırken polislere "Keşke herkes beni anlayabilseydi. Kafamı eğmeyin, benim kafam dik durur." dedi.

A.Ç'nin, polisteki ifadesinde eşinin kendisine çocukları göstermemesine sinirlendiğini, bu nedenle böyle bir eylem yaptığını söylediği öğrenildi.

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