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Antalya'da cezaevi firarisinin kızını silahla yaralaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 13:04 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 13 yaşındaki kızını silahla vurarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alanya Açık Cezaevinden firar eden K.U'nun dün Kaşlar Mahallesi'ndeki evde kızı N.U'yu (13) silahla yaraladıktan sonra kaçmasının ardından çalışma başlattı.

Yakalanan K.U. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan N.U'nun Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
firari Kaşlar Mahallesi silahlı saldırı

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