Antalya'da cezaevi firarisinin kızını silahla yaralaması

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 13 yaşındaki kızını silahla vurarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alanya Açık Cezaevinden firar eden K.U'nun dün Kaşlar Mahallesi'ndeki evde kızı N.U'yu (13) silahla yaraladıktan sonra kaçmasının ardından çalışma başlattı.
Yakalanan K.U. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan N.U'nun Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum
Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor
Mustafa Sarıgül'den dikkan çeken 'Melih Gökçek' açıklaması
ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!
Tuvalet görevlisi üstüne çamaşır suyu döktü!
Garajdan çıkanlara inanamadı!
Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı
'Abdullah Gül haindir' tartışmasına Saadet Partisi de katıldı!
Anaokulu öğretmenini 'çok çekicisin' deyip işten attılar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum