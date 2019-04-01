Antalya'da CHP'li Muhittin Böcek kazandı (2)

PARTİLİLERDEN KUTLAMA

Antalya'da, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasının ardından kutlamalar başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Muhittin Böcek'in, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasıyla partililer, CHP İl Binası önüne akın etti. Saat 21.30'a kadar sessiz kalan partililer, yoldan geçen bir otomobilin korna çalmasının ardından hareketlenmeye başladı. Davul-zurnayla coşan kalabalık, yaktıkları meşalelerle ortamı aydınlattı. 'Muhittin Başkan', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atan kabalalık, 'Andımız'ı okudu. Türk bayrağı ve CHP bayrakları ile parti önüne gelen kalabalığın sayısı ilerleyen dakikalarda arttı.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)

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