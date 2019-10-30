HABER

Antalya’da çiftçiye şok yaşatan ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 21:06 | Son Güncelleme

Antalya’da yaşayan 41 yaşındaki çiftçi Süleyman Çağ’a 7 yıl önce trafikten çektirdiği motosikleti için yediemin ve otopark ücreti olarak 12 bin liralık ödeme tebligatı geldi.

Antalya’da yaşayan 41 yaşındaki çiftçi Süleyman Çağ’a 7 yıl önce trafikten çektirdiği motosikleti için yediemin ve otopark ücreti olarak 12 bin liralık ödeme tebligatı geldi. İstenen ücretin 3 kişilik bir ailenin 1 yıllık emekleri olduğunu belirten, haksız yere gelen parayı yargıya taşıyacağını söyledi.
Aksu ilçesinde çiftçilik yapan evli bir çocuk babası Süleyman Çağ, 13 yıl önce Muğla’da bin 800 liraya motosiklet satın aldı ve birkaç ay sonra yakın arkadaşına bin 500 liraya sattı. Paranın tamamını alamayan Çağ, motosikletin devir işlemlerini yapmadı. 7 yıl önce e-devlet üzerinde trafik cezaları olduğunu gören Süleyman Çağ, cezaların sattığı motosikletin plakası üzerine kesildiğini gördü. Toplam 2 bin liralık cezayı ödeyen Çağ, polise başvurarak motosikletin trafikten çekilmesi talebinde bulundu. Polis de motosiklet ruhsatına, ’trafikten çekilmiştir’ yazısını ekledi. Süleyman Çağ, bu süreçte 5 kişiye daha satıldığını öğrendiği motosiklete ulaşamadı.
Çağ’ın birkaç gün önce ise adresine bir ihtarname geldi. İhtarnameyi gönderen avukatlık ofisini arayan Çağ, büyük bir şok yaşadı. Bodrum’daki firmanın avukatı, Çağ’a 12 bin lira yediemin ve otopark ücreti olduğunu aktardı. Süleyman Çağ, 7 yıl önce motosikletin çekilmesi için gerekli yerlere başvuru yaptığını belirterek, parayı ödemeyeceğini bildirdi. İstenen paranın 3 kişilik ailesinin bir yıllık emeği olduğunu dile getiren Çağ, konuyu avukatı aracılığıyla yargıya taşıdı.

"Plaka trafikten çekildi"
Süleyman Çağ, 7 yıl önce aldığı motosikleti çok fazla kullanmadan arkadaşına sattığını söyledi. Motosikletin satış bedelini aldığını ama noterden satış yapmadığını belirten Çağ, "Aradan 7 yıl geçti. Bir baktım üzerimde borç var. Borçların hep sattığım motosikletten kaynaklandığını gördüm. Motosikletin nerede olduğu kimlere satıldığı belirli değil. Plakayı çekmeye gittim borcumu ödememi söylediler. Borçlarını ödedim. Plaka trafikten çekildi. Motosiklet yakalandığı zaman trafiğe girdiği zaman yakalanacağı ve bana haber verileceği söylendi" dedi.

"Parayı neden ödeyeceğim"
İki hafta kendisine Bodrum’daki bir yedieminin avukatından ihtarname geldiğini anlatan Çağ, "Benim otopark borcum varmış, kağıtta miktarı yoktu. Numarayı aradım avukat bana 12 bin lira borcu olduğunu söyledi. Motosikletimin nerede olduğunu bilmiyorlar sadece otopark parası varmış. 8 bin lira para getirirsem bana motosikletimi alabileceğimi söylediler. 7 yıldır motosiklet yağmurun altında ne olmuştur. Ayrıca plakası trafikten çekilmiş. Bana haber verilmesi gerekirdi. Haber verilmediği için bu parayı neden ödeyeceğim” dedi.

"Hiçbir şeyden haberim yok"
Burada suçun hem yediemin hem de trafiğin olduğunu kaydeden Çağ, “7 yıl olmuş plakanın çekileli. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Motosikleti hiç görmedim. Cezayı görünce konuşamadım zaten şok oldum. Durup dururken kaç yıl önce hurdaya ayrılan motosikletten borç gelmez diye aldırış etmedim. Motosiklet ve plaka benim üstüme ama hiç bir şeyden haberim yok" ifadelerini kullandı.

Yargıya taşıdı
Konuyu yargıya taşıdığının altını çizen Çağ, "Ben ortakçılık yapan biriyim. 3 kişi bir yılda o parayı zor kazanırım. Bir yıllık emeğimin karşılığı. Yok yere o parayı nasıl ödeyeceğim. Yeni bir taşıt almaya korkuyorum. Faturayı bizim gibi garibanlar çekiyor" diye konuştu.

PARTNER Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarına tecavüz ederken... Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarına tecavüz ederken...
Yengesine baltayla saldıran şahıs hakim karşısındaYengesine baltayla saldıran şahıs hakim karşısında
Onur Ünlü'nün diyalogsuz filmi 'Topal Şükran'ın Maceraları'na büyük ilgiOnur Ünlü'nün diyalogsuz filmi 'Topal Şükran'ın Maceraları'na büyük ilgi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

AK Parti'de flaş istifa!

AK Parti'de flaş istifa!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Survivor'ın eski yarışmacısıyla aşk mı yaşıyor?

Survivor'ın eski yarışmacısıyla aşk mı yaşıyor?

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaliforniya orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Ülke kabusu yaşıyor! Yağmalamalar başladı,ünlüler evlerini terk ediyor

Çorum'da kan donduran olay! Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla lakaplarını yazdı

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

5 yıl sonra böyle, 31'inci kez böyle yakalandı

5 yıl sonra böyle yakalandı!

Kocaeli'de yapılan kazıda metan gazı çıktı! AFAD harekete geçti

Büyük panik! Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Beşiktaş'ta bir evin bahçesinde köpek kurşunlanarak öldürüldü

Beşiktaş'ta vahşet! Vurup kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.